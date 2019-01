Tëscht Rammerech a Gréiwels, op der Héicht vum Réidengshaff, goufen e Samschdeg den Owend 2 Déiere gesinn, ëm wéi een Déier et sech handelt, ass onkloer.

2 Hënn... oder awer 2 Wëllef um Trëppeltour (21.01.2019) Tëscht Rammerech a Gréiwels, op der Héicht vum Réidengshaff, goufen e Samschdeg den Owend 2 Déiere gesinn, deenen hir Identitéit nach gekläert muss ginn.

Op den 1. Bléck hätt ee gesot et wieren Hënn... wat d'Leit awer méi no komm sinn, huet sech d'Fro opgeworf, ob et net awer vläicht Wëllef sinn?

Gefilmt goufen déi Zwee géint 20.30 Auer.



Parallel krut RTL och nach eng Noriicht um Repondeur, dass 2 Wëllef zu Heeschpelt gesi goufen, dat géint 21.15 Auer. D'Chance ass grouss, dass et déi selwecht 2 waren.

Ob Hënn oder Wëllef... déi zwee hunn op alle Fall vu sech schwätze gedoe bei hirem Ausfluch um Samschdeg den Owend.