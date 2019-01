© RTL Archivbild

D'Banditten hunn ee wäisse Golf GTI mat de Lëtzebuerger Placken "PT 2206" matgoe gelooss.



D'Police freet no Zeien.

Gesicht gëtt elo no 3 oder 4 Männer mat nord-afrikaneschen Originnen, déi donkel ugedoe waren an tëscht 20 an 30 Joer all misste sinn. Se waren e Sonndeg den Owend am Raum Sandweiler-Bous ënnerwee.



Gesicht gëtt och nom wäisse Golf, dee vläicht engem no 22.30 Auer opgefall ass. Et besteet och d'Méiglechkeet, dass falsch Placken drop waren.



Sämtlech Informatioune si fir d'Police-Sektioun "Répression du Grand Banditisme" um 4997-4850 oder fir den 113.