Wéi de CGDIS mellt, huet e Méindeg kuerz no Mëtteg e Vakanzenhaus zu Méchela an der Ierpeldenger Strooss gebrannt.

Detailer ginn et nach keng. D'N27 war gespaart ginn.Op der Plaz waren d'Ambulanz Ettelbréck an d'Pompjeeë vu Buerschent, Dikrech, Angelduerf an d'Police.Blesséiert gouf keen.