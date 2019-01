D'Pompjeeë waren op der Plaz an den zoustännege Service huet d'Leitung ofgedréit, fir d'Feier esou ausgoen ze loossen.

Iwwer déi genee Ursaach vum Feier leien nach keng offiziell Informatioune vir.Geschitt ass dat Ganzt op engem Schantjen an der Rue du Moulin.Et kéint sinn, esou housch et e Méindeg den Owend spéit op der Plaz, datt eng Waasserleitung, déi wéinst den niddregen Temperature gefruer war, sollt entäist ginn; dobäi wier dann de Malheur geschitt.Den Entrepreneur war och op der Plaz, well nach eppes opgerappt huet musse ginn.