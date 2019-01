Dee wollt net méi fir de Poste vum Parteipresident kandidéieren.Um Landeskongress en Dënschdeg den Owend zu Käerjeng wëll sech d'LSAP erneieren. Déi eenzeg Kandidatur déi virläit, ass déi vum Zentrumsdeputéierten Franz Fayot.Dat selwecht gëllt fir de Poste vum Generalsekretär. Och hei gëtt et just eng Kandidatur an zwar déi vum Tom Jungen, dem Buergermeeschter vu Réiser. Hie gëtt den Nofolger vum Yves Cruchten, deen zanter 2010 op dem Poste war.Nei gewielt ginn och d'Vizepresidenten. Nei Vizepresidentin wëll d'Kooperatiounsministesch Paulette Lenert ginn. Fir de Poste vum Vizepresident leien direkt dräi Kandidature vir, déi vum Diddelenger Buergermeeschter Dan Biancalana, souwéi de Parteimemberen Joe Gomes an Asim Djecvic.