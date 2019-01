© RTL Radio Lëtzebuerg / Joel Detaille

"T'geet drëm fir no vir ze kucken, an de Kapp net an de Sand ze stiechen. Onofhängeg wien d'Course ëm d'Parteispëtzt wäert maachen, d'Partei wäert zesummen hannert him stoen."

Mat deene Wieder huet de Nach-CSV-President Marc Spautz e Samschdeg de Moien an engem komplett iwwerfëllte Centre culturel zu Moutfort, den CSV-Nationalkongress opgemaach.

A Präsenz vum fréiere Kommissiounspresident Jacques Santer an iwwer 700 Memberen, gëtt haut en neie Nationalcomité gewielt. De momentanen Kommissiounschef Jean-Claude Juncker huet sech entschëllege gelooss.

Et kéint jo zu enger Kampfofstëmmung tëscht zwee Kandidate kommen, fir d'Spëtzt vun der Partei ze iwwerhuelen. Engersäits dem Stater Schäffen an Deputéierten Serge Wilmes an anerersäits dem Europadeputéierten Frank Engel.

Eenzege Kandidat fir de Posten vum Generalsekretär an der Successioun vum Laurent Zeimet, ass de Kielener Député-Maire Felix Eischen.



D'Resultater vun de Walen vum neien CSV-Nationalcomité dierften no 12 Auer e Samschdeg de Mëtteg bekannt sinn.





8.30 Auer: Aschreiwen an Umeldung vun de Kongressdelegéierten.9.00 Auer: Begréissung duerch Marion Zovilé-Braquet Presidentin CSV Conter1. ADMINISTRATIVEN DEEL1.1. Opmaache vum Kongress duerch de Parteipresident Marc SPAUTZ1.2. Bezeechnung vum Kongresspräsidium- a vun der Wahlkommissioun1.3. Aktivitéitsrapport vum Generalsekretär Laurent ZEIMET1.4. Rapport de Caisse vum Generaltrésorier Georges HEIRENDT1.5. Interventioun vun de Keesserevisoren1.6. Diskussioun an Adoptioun vun de Rapporten2. WAHLEN2.1. Virstellung vun de Kandidate fir déi statutaresch Wahlen*2.2. Wahl a getrennte Wahlgäng:- vum Parteipresident- vum Generalsekretär- vun zwee Vizepresidenten- vum Generaltrésorier- vun aacht Membere fir de Nationalkomitee- vun zwee Keesserevisoren- vum Disziplinarrot- vum Berufungsrot3. POLITESCHEN DEEL3.1. Resolutiounen a Motiounen3.2. Ried vun der CSV-Fraktiounspresidentin Martine HANSEN3.3. Ried vum CSV-Parteipresident Marc SPAUTZ3.4. Proklamatioun vun de Wahlresultater3.5. Schlusswuert vum neie ParteipresidentÉierewäin*Stëmmberechtegt um Nationalkongress sinn: Nationaldelegéierte vun de Sektiounen (Art.14), Membere vum Nationalcomité, Membere vum Nationalrot, Membere vun de Bezierkscomitéen, stëmmberechtegt Membere vun den Nationalcomitéen vun den Ënnerorganisatiounen