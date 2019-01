© Christophe Hochard / RTL Télé Lëtzebuerg

Fir Äiswäin kënnen ze liesen, brauch een Nuets wéinstens -7 Grad an e Mindestmoschtgewiicht vun 120 Oechsle.D'Zort vun der Drauf ass heibäi net virgeschriwwen. Am optimale Fall ass et allerdéngs Riesling, well déi Drauwe relativ spéit zeideg ginn. D'Drauwe sinn a gefruerenem Zoustand, wa se gepresst ginn.Vum August 2019 u wäert den Äiswäin ze kafe sinn.