RTL-Informatiounen no sinn an zwou Etappen iwwer 800.000 Euro op e falsche polnesche Kont iwwerwise ginn.

© Ern Klein (Archiv)

U sech sollten déi Sue fir eng Lëtzebuerger Baufirma sinn.Eisen Informatiounen no hätt an enger englescher Mail gestanen, d'Firma hätt elo e Kont a Polen an dohinner sollten d'Suen iwwerwise ginn. Dat ass wéi gesot och gemaach ginn.Eréischt, wéi déi richteg Baufirma ugeruff huet, fir ze froen, wou hir Sue bleiwen, ass dat Ganzt opgefall.D'Presidentin vum Fong Diane Dupont huet RTL confirméiert, datt d'Suen iwwerwise goufen. Si ass dat e Méindeg den Owend gewuer ginn an huet et un d'Police weider ginn.Et gouf also eng Plainte gemaach.