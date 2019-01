Onbekannter hu Miwwelen illegal an engem Feldwee, genannt "Bloen Kreitz", tëscht Ierpeldeng a Méchela deponéiert.

© Police Grand-Ducale

Wéi d'Police en Dënschdeg de Moien an hirem Bulletin schreift, sinn zwee illegal deponéiert Canapéen zu Ierpeldeng bei Méchela an engem Feldwee Richtung Fridhaff, och am Homicht oder Bloen Kreitz genannt, fonnt ginn.Informatioune sinn fir den Dikrecher Policebüro um +352/4997-8500.