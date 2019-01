D'Bretelle vun der Sortie 7, fir an de Rond-point Robert Schaffner ze kommen, ass vun e Freideg den Owend bis e Sonndeg am Nomëtteg zou.

© Administration des ponts et chaussées

Am Kader vum Reamenagement vum Rond-point Irgäertchen gëtt d'Sortie 7 vun der Tréierer A1 aus der Richtung Gaasperecher Kräiz vum Freideg, 25. Januar ëm 20 Auer bis e Sonndeg, de 27. Januar ëm 14 Auer deelweis zou gemaacht.



D'Bretelle fir an den Irgäertchen bleift zou, ma de Bypass a Richtung Sandweiler bleift op.



Den Trafic gëtt iwwer d'N2 an de Sandweiler Rond-point ëmgeleet.