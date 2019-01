Um Stater Geriicht sinn am fréien Dënschdeg den Owend 12 Joer Prisong fir de suspendéierte Schoulmeeschter vu Biissen gefrot ginn, hie soll dann och net méi mat Mannerjäregen a Kontakt kommen a Schoul halen däerfen.



D'Vertriederin vum Parquet huet dës Strof op Grond vun der Gravitéit vum Dossier verlaangt, well den Ex-Enseignant d'Vertraue vun de Kanner mëssbraucht hätt. Hie géif d'Faiten nach ëmmer minimiséieren, net wierklech Asiicht weisen a sech selwer leed doen.

De Mann, dee vun 2001 u Schoulmeeschter zu Biissen war, hat ënnert anerem wéinst "Attentat à la pudeur" de Prozess gemaach kritt. D'Faiten, déi him virgehäit goufen, sinn op den Zäitraum tëscht 2003 an 2015 zréckgaangen. Et goufe bei him, op verschiddene Supporten, 7 Filmer a ronn 450 Fotoe fonnt. D'Uerteel gëtt den 21. Februar gesprach.