géife jonk Lëtzebuerger besonnesch staark vun Aarmut betraff sinn. EU-wäit läit de Grand-Duché hei op der 2. Plaz. Betraff sinn der Etüd no virun allem Leit tëscht 18 a 24 Joer, déi schaffen an trotzdeem finanziell schlecht dru sinn.20% vun de jonke Lëtzebuerger géifen Eurostat no de Risk lafen, an d'Aarmut ze rutschen. Méi schlecht schneit just nach Rumänien of, hei läit ee bei 28,2%. Hannendrun kommen Dänemark, Spuenien an Estland. An Tschechie läit de Risk mat 1,5% iwwregens am déifsten.Eurostat no ass eng Persoun vun Aarmut betraff, wann ee manner wéi 60% vum duerchschnëttlechen Akommes zu Lëtzebuerg netto zu Verfügung huet.