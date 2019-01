Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© Mike Elsen / RTL Télé Lëtzebuerg

D'Stater Buergermeeschtesch ass iwwerzeegt, datt d'Zuel vun de Leit eropgeet, wann den ëffentlechen Transport nächst Joer gratis gëtt. Dat huet d'Lydie Polfer e Mëttwoch de Moien um CityBreakfast betount an d'Beispill vun der Stad Lëtzebuerg ernimmt, fir ze beleeën, datt d'Gratuitéit eppes bewierkt. Vun den 4.000 Mataarbechter vun der Stad Lëtzebuerg hunn 3.200 d'Mobilitéitskaart ugefrot, zanter deem de Schäfferot dës zejoert gratis ugebueden huet. 80 Prozent vun de Leit, déi fir d'Stad Lëtzebuerg schaffen, wunnen iwwregens net an der Stad. D'Lydie Polfer huet ënnerstrach, datt d'Organisatioun vum ëffentlechen Transport nëmme méiglech ass, wann all d'Acteure sech zesumme sëtzen, fir de bescht méigleche Service unzebidden.





Extrait Lydie Polfer



Wann den Tram da bis eng Kéier vun der Kockelscheier bis op de Findel fiert, muss een och an der Stad de Bus doropshin organiséieren.

D'Stad Lëtzebuerg huet iwwregens iwwer 400 Chauffeuren an 21 Kontrolleuren. Och, wann déi dann an Zukunft keng Tickete méi kontrolléiere mussen, wäerten dës aner Missiounen hunn, wéi zum Beispill, fir ze kontrolléieren, datt d'Leit sech uerdentlech behuelen, huet d'Stater Buergermeeschtesch nach betount.