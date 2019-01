Zu Ueschdref huet zanter e Mëttwoch de Moien 9 Auer eng Scheier an der Rue Jean-Jacques Klein gebrannt.

© CGDIS

© Olidom Multimedia

[Brand vun enger Scheier] Säit 9 Auer de Moien brennt eng Scheier zu Arsdorf. D’Ekippen vum CGDIS op der Plaz hunn de Feier nach net ënner Kontroll a probéieren mat enger Riegelstellung een Iwwergraifen op weider Deeler vum Gebai ze verhënneren. Op der Plaz:CIS Rambrouch+Redange pic.twitter.com/NJ3cYwnWJx — CGDIS (@CGDISlux) January 23, 2019

No ronn enger Stonn Aarbecht vun de Rettungsdéngschter op der Plaz, war d'Feier nach net ënner Kontroll, d'Pompjeeë vu Rammerech a vu Réiden op der Atert hunn awer alles probéiert, fir datt d'Feier net op aner Gebaier kann iwwergräifen. Eng Ambulanz vu Réiden ass och op der Plaz. Vu Blesséierten ass aktuell keng Rieds.Den ACL huet da gemellt, datt d'Strooss duerch d'Aarbechte blockéiert wier an een dës Plaz am Beschten evitéiere sollt.