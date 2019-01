Vun Dondel a Richtung Bur ass der Police e Won opgefall, deen zanter dem Ufank vum Mount gesicht gëtt, well en hei sech enger Verkéierskontroll entzunn hat. Dowéinst sinn d'Beamten dem Chauffer och nogefuer. Eng weider Kontroll gouf op der N12 zu Bour selwer opgebaut. Wéi den Automobilist op dës Kontroll zougefuer ass, krut hie vum Beamte signaliséiert, fir stoen ze bleiwen, wat hien ufanks och gemaach huet. Wéi ee vun de Beamten op d'Chaufferssäit vum Auto wollt goen, huet de Mann Gas ginn, wéi de Polizist, deen nach auswäiche konnt, Vir laanscht gaangen ass.De Chauffer ass a Richtung Tënten geflücht. Bei der Course poursuite hat hien 130 km/h drop, wéi hien an d'Duerf eragefuer ass. Zu deem Ament hunn d'Polizisten de Mann och aus den a verluer. Ma si konnten de Mann awer méi spéit bei sech op der Aarbecht untreffen. Hie gouf iwwerpréift an dobäi koum eraus, datt hie kee Permis hat an och d'Pabeiere vu sengem Auto net an der Rei waren. De Parquet huet d'Gefier saiséiere gelooss a géint de Mann gouf eng Plainte gemaach.