Zanter dëser Schoulrentrée kréien d’Schüler aus dem Secondaire jo gratis Schoulbicher. Op den 14. Januar vun dësem Joer wieren 29.917 Akafsbongen ageléist ginn, esou steet et an enger Äntwert vum Minister Claude Meisch op eng parlamentaresch Fro vun der CSV-Deputéiert Martine Hansen. D’Akafsbongen hätten ee Wäert vun 2,1 Milliounen Euro gehat. Domadder war een Akafsbong an der Moyenne 72,65 Euro wäert, schreift den Educatiounsminister. Deen och präziséiert, datt d’Gratuitéit sech just op déi obligatoresch Schoulbicher limitéiert. Doranner wieren d'Aarbechtskleedung fir d’Schüler aus der Formation professionelle net abegraff. Et géif een dat bis ewell och net envisagéieren.