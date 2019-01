© AFP (Archiv)

Um Verwaltungsgeriicht huet eng Staatsbeamtin an hirem juristesche Sträit mam Conseil de Discipline vun de Fonctionnairen an 1. Instanz gewonnen. Den Tribunal administratif huet hire Recours géint eng Decisioun vun deem Conseil an en entspriechenden Arrêté grand-ducal nämlech als justifizéiert ugesinn an déi zwee annuléiert.

D'Affär hat domat ugefaangen, dass de Minister vun der Fonction publique gefrot gouf, fir de Kommissär, dee mat der Instruction disciplinaire befaasst ass, ze beoptragen, eng Instructioun géint d'Staatsbeamtin opzemaachen.

Wat den Dan Kersch och gemaach hat. D'Begrënnung dofir war ënner anerem déi, dass d'Fra Dokumenter geschreddert a juristesch Avise gefrot hätt, déi och Juristen aus hirer Verwaltung hätte kënne verfaassen. D'Fra gouf doriwwer informéiert, dass eng Disziplinarprozedur géint si opgemaach gouf. Donieft sollt si bei den Adjoint vum Regierungskommissär kommen, fir gehéiert ze ginn an hir Bemierkungen duerzeleeën. Doropshin hat si fir d'éischt schrëftlech Stellung bezunn a war du gehéiert ginn. Fir de Commissaire du gouvernement adjoint louch dono keen Element dofir vir, dass d'Fra Dokumenter zerstéiert hätt. Si hätt sech awer net un d'Gesetz iwwert de Staatsbudget gehalen, woufir si sollt sanktionéiert ginn. Duerch en Arrêté grand-ducal hat si eng Strof vun 20 Prozent vun hirer Bruttopai kritt. Beim Conseil de discipline vun de Staatsbeamten hat si e Recours géint deen Arrêté ageluecht. De Conseil hat deen Arrêté awer confirméiert. Mm Mee 2017 goung d'Fra dowéinst op d'Verwaltungsgeriicht.

Deem seng 1. Riichter halen an hirem Uerteel fest, dass de Conseil de discipline de Feeler gemaach hätt, sech der Positioun vum Regierungskommissär unzeschléissen, dee festgehalen hat, d'Fra hätt d'Prozeduren net agehalen, wat d'Ausgi vu Suen ugeet. Dobäi sollt de Regierungskommissär just d'Fro klären, ob d'Fra juristesch Avise gefrot hätt, déi och Juristen aus hirer Verwaltung hätte kënne verfaassen. De Kommissär hätt et verständlech fonnt, dass si an zwee bestëmmten Dossieren op extern Juristen zréckgräife wollt. All aner Iwwerleeunge vum Regierungskommissär wären awer iwwert déi Fro erausgaangen. Et war deemno falsch, dass de Grand-Duc an enger 1. an de Conseil de discipline an enger zweeter Phas eng Strof vun 20 Prozent vun der Bruttopai decidéiert haten, well all d'Reprochen net fondéiert gewiescht wären. Dofir wäre souwuel de groussherzoglechen Arrêté wéi d'Decisioun vum Conseil de discipline z'annuléieren. D'Fra hätt donieft wéinst der, Zitat, „attitude erronément obstinée de l’Etat face à la demanderesse“ eng Indemnité de procédure vu 1.500 € zegutt.