Op eng spilleresch Aart a Weis wëll "Aurékids" de Kanner eppes bäibréngen an hinnen an den Nohëllefsstonnen hëllefen.

Jonker hëllefe Kanner, dorëms geet et beim Projet Aurékids. De Projet Aurékids gouf 2017 vun deene jonke Meedercher Aurélie Wagener a Livia Blatt an d’Liewe geruff, fir de Kanner tëscht 8 an 13 Joer mat Nohëllefsstonnen ze hëllefen, entweder privat oder fir Schoulen. D’Zil ass et, de Kanner eppes op spilleresch Aart a Weis bäizebréngen. Aktuell hëllefen eng 6 Leit beim Projet. Ënnert anerem bidden se Nohëllefsstonnen fir d’Cyclen C3 a C4 fir d’Gemeng Koplescht un. An Zukunft soll de Projet Aurékids awer weider ausgebaut ginn a weider intresséiert Schoulen a Gemengen hei am Land unzéien.