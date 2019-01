Wéi et an engem Communiqué heescht, wäre seng Gesondheet de Grond, wisou den Aleba-President zerécktrëtt.

© RTL Archiv

De Roberto Scolati ass als President vun der Bankegewerkschaft Aleba zeréckgetrueden.Dat aus gesondheetleche Grënn, wéi et hautheescht.Hien gëtt net direkt ersat.Seng Aarbecht iwwerhëlt den Exekutivcomité gemeinsam. E neien Aleba-President géif no de Sozialwalen den 12 Mäerz designéiert ginn.De Roberto Scolati bleift awer och an dem Exekutiv Comité an engagéiert sech och an der Walcampagne.