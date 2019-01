Wéinst dem Besëtz vu kannerpornografeschem Material gouf e Mëttwoch am Nomëtten um Stater Geriicht e Mann zu 15 Méint Prisong mat Sursis probatoire an zu enger Geldstrof vu 500 € condamnéiert. Hie krut als Oplo, sech weider behandelen ze loossen, a soll doriwwer eraus 5 Joer laang kee Kontakt mat Mannerjäregen hunn. Dem Mann war reprochéiert ginn, tëscht 2016 an 2017 ronn 160 sou Fotoe gehat ze hunn.

18 Méint Prisong mat Sursis probatoire an 1.000 € Geldstrof. Dozou gouf am Nomëtten um Stater Geriicht e weidere Mann veruerteelt, dee sech wéinst dem Besëtz vu kannerpornografeschem Material hat misse veräntweren. D'Oplo besteet am psychiatresche Suivi vum Mann, deen donieft 5 Joer laang kee Kontakt mat Mannerjärege soll hunn. Hien hat virgehäit kritt, tëscht 2015 an 2017 eng 9.800 Fotoen a bal 75 sou Filmer besiess ze hunn.