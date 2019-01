Op der Cour d'appel blouf et an engem Fall vun Déierequälerei bei enger Geldstrof vun 3.000 € a beim Verbuet vun 10 Joer, fir Déieren ze halen.

Hien hat am September 2017 um Bord vun enger Hondsausstellung an der Luxexpo um Kierchbierg 7 Hënn a senger Camionnette gelooss, déi an der praller Sonn stoung. Deemools hate Leit, déi d'Bille vun de Muppen héieren haten, d'Police geruff.