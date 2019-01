Am Gemengerot zu Viichten gouf de Mësstrauensvote géint de Schäfferot mat 5 géint 2 Stëmmen ugeholl. Zwou Persounen, waren net do, dorënner och eng vun deene 6, déi d'Motion de censure géint de Schäfferot virun 8 Deeg mat ënnerschriwwen hat.



De Vott e Mëttwoch de Mëtten war eigentlech just nach eng Formsaach, de Conseil war och no ganzer 2 Minutten an 11 Sekonnen eriwwer. Fir d'Majorzgemeng an hier 1.300 Awunner bedeit dat, datt se zwee nei Schäffe kréien, soubal den Inneministère d'Demissioun vum Schäfferot ugeholl huet.



De Buergermeeschter Jean Colombera huet seng nei Ekipp och scho stoen. Éischte Schäffen gëtt de Luc Recken, zweete Schäffen de Paul Marechal.