Dës Nouvelle aus dem Tageblatt krute mer um Mëttwoch am spéiden Nomëtte vum Presseservice vun der Justiz confirméiert.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Den 33 Joer ale Sportler war jo virun 8 Deeg no engem Verhéier beim Untersuchungsriichter wéinst Abus de faiblesse beschëllegt ginn; an der Suite dovu koum hien an de Prisong.RTL hat déi Inculpatioun vum Futtballer ewell virun enger Woch vun deem sengem Affekot, dem Roy Reding, confirméiert krut.

Duerno hat och d'Procureure générale Martine Solovieff op Aussoe vum Maître Reding op eiser Antenne reagéiert. D'Cheffin vum Parquet war rosen, well de Roy Reding behaapt huet, dass de Justiz-Milieu der Press systematesch Tuyaue gëtt.

De Maître Reding gëtt opgefërdert déi Behaaptung z'ënnermaueren.

Wier esou eppes de Fall, géif et kloer géint de Secret vun der Instruktioun verstoussen, wat strofrechtlech Poursuitten an och disziplinaresch Suitte géif kréien.