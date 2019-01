De Fonds du Logement gouf geziilt era geluecht an huet iwwer 800.000 Euro op e falsche Kont iwwerwisen. Déi Nouvelle huet vill Leit interesséiert, och d'Fro: Wéi kann esou eppes geschéien?

Detailer, wat an dësem spezifesche Fall geschitt ass, gëtt et nach ëmmer net, mä villes deit drop hin, datt hei op déi sougenannt Arnaque oder Fraude au président zréck gegraff gouf. En Trick, mat deem zanter Joren och hei am Land vill Betriber ugeschmiert a manipuléiert ginn.





Presidenten-Trick - Reportage Carine Lemmer



Präzis Chiffere wéi vill Entreprisen all Joer betraff sinn, gëtt et net. Vill Betriber maache mol keng Plainte, aus Angscht, domm do ze stoen a well se mengen, d'Sue si souwisou fort. Mä sécher ass, datt mat deem Trick vill Betriber geschiedegt ginn.

De Gerard Wagener vum CIRCL kennt de „Presidenten-Trick“ ganz gutt, hien ass spezialiséiert op Computersécherheet an hëlleft Firmaen, déi geschiedegt goufen.

Eleng dëse Mount hu sech scho 4 Privatfirmen, déi betraff sinn, beim CIRCL (dem Computer Incident Response Center Luxembourg), wou een als Entreprise Hëllef kritt, gemellt.

Cheffe vun Entreprisen oder Comptabelen gi sech eraus gesicht. Ee gëtt sech als Chef aus, fir Suen z'ergauneren. Den Ugräifer benotzt eng falsch Identitéit a manipuléiert d'Firma, fir Suen iwwerwisen ze kréien.

D'Ugrëff si ganz kreativ, seet de Gerard Wagener. Verschidden Technike gi gäre kombinéiert, ee Virus, d'Computere gi gehackt an d'Leit selwer kontaktéiert. D'Fraude au président taucht ëmmer nees a Wellen op. D'Ugräifer gi mam groussen Netz fëschen a kontaktéieren de Betrib zum Beispill per Telefon, wou dann d'Ugräifer uruffen a soen: du muss e Virement maachen. De Comptabel kuckt op den Telefon a gesäit effektiv déi Telefonsnummer vun där Firma wou en normalerweis d'Viremente mécht. E stellt sech keng Froen, mä am Endeffekt huet déi Firma ni telefonéiert.

D'Telefonszentrale ginn also manipuléiert an och d'Musek vun der Warteschleif gëtt kopéiert a gëtt engem virgespillt, sou datt ee wierklech mengt, et wär och déi Firma. Oder et kennt eng Mail, datt ee misst iwwerweisen. Den Ugräifer huet d'Rechnung manipuléiert, en anere Kont drop gesat an de Comptabel iwwerweist dann op de falsche Kont.

An der Email ass den Absender gefälscht, esou gutt, datt een et net mierkt. Oder E-Maile ginn ofgefaangen, d'Computere gehackt. Meeschtens geet et ëm déck Montanten. Betriber si kloer viséiert, net Privatleit. Och eng duebel Validatioun, déi an dësem Fall beim Fonds du Logement anscheinend néideg war, ass kee Problem fir d'Ugräifer. Si infiltréieren d'Computeren a liesen all déi aner E-Mailen an Dokumenter, déi se fanne kënnen. Ganz seele muss een op en onbekannte Kont iwwerweisen, meeschtens gëtt en neie Kont uginn.

De Facteur Mënsch ass déi gréisste Schwächt am ganze System, seet de Computerexpert. Informatesch kann een oprëschten, mä meeschtens leeft een den Hacker just hannendrun. Wéi gesot, wat genee beim Fong geschitt ass, ass nach onkloer.

D'Logementsministesch Sam Tanson ass e Donneschdeg de Moien awer an der zoustänneger Chamberkommissioun fir hir Prioritéiten am Beräich Wunnengsbau virzestellen, do dierft si dann och Froen zum Fonds du Logement gestallt kréien.