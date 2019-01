CSV an ADR kritiséieren de Grénge Minister Turmes, datt deen hinnen net genuch Konkretes an der zoustänneger Chamberkommissioun presentéiert huet.

© RTL Archiv

De Landesplanungsminister Claude Turmes ass an der Realitéit ukomm. Dat huet e Mëttwoch den Owend direkt no der Chamberkommissioun iwwert den Aménagement du territoire, den ADR-Deputéierte Gast Gibéryen gemengt, dee sichtlech beméit war, fir roueg ze bleiwen. Och vun der CSV gouf et vill Kritik un der Presentatioun vum Claude Turmes, deen den Deputéierten erkläert huet, wouhinner een am Beräich vun der Landesplanung déi nächst 5 Joer wéilt histeieren.





Landesplanung zu Lëtzebuerg - Reportage Nadine Gautier



D’Presentatioun war eng eenzeg Enttäuschung, esou déi staark Wierder vum Gast Giberyen. Hie wier virun allem enttäuscht, datt ee grénge Minister am Beräich vun der Landesplanung net géint de Wuesstem, mä eng Landesplanung mat nach méi Wuesstem virgesäit. Et wiere 14.000 Awunner d'Joer déi dobäikommen, dat wiere 7.000 Wunnengen. Da kommen nach 7.000 Frontalieren dobäi. D'Mobilitéit an de Logement géif een esou net an de Grëff kréien.

Och d’CSV ass mat hirer Kritik an déi Richtung gaangen. De Minister Claude Turmes hätt zwar erkläert, wëllen op ee selektive Wuesstem ze setzen, mä wat mengt de Minister mat “selektiv”, stellt sech de Marco Schank d’Fro.



An och de ländleche Raum géif an de momentanen Diskussiounen an och am Koalitiounsaccord ze kuerz kommen.

Och hei stellt sech d’Fro, wéi dat soll ofgewéckelt ginn. Hei hätt de Minister keng konkret Mesuren annoncéiert. D’Séil vu Lëtzebuerg duerf net ënnert dem Wuesstem leiden, huet de Claude Turmes no der Reunioun betount.

Et wier och wichteg d'Liewensqualitéit an d'Natur ze erhalen, also d'Landschaften ze schützen. Dann muss och gekuckt ginn, wou d'Zones d'activité hikommen, wéi Transportinfrastrukture missten ausgesinn a wou d'Leit wunne sollen.

Dofir wéilt een zum Beispill Industriefrichen notzen. De Landesplanungsminister spillt dann och mat der Iddi, fir op verschiddene Plazen nei Garen ze bauen. Konkretes war do e Mëttwoch net gewuer ze ginn. Et misst zu Lëtzebuerg gekuckt ginn, op de richtege Plazen ze wuessen an och wéi eng Betriber op Lëtzebuerg kommen a wéi eng heihinner passen.