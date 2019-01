E Mëttwoch den Owend huet déi gréng Partei matgedeelt, wie si als Kandidaten an d'Europawahlen ze schécke gedenkt.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Gréng Spëtzekandidate fir Europa: d'Tilly Metz an de Meris Sehovic.

D'Tanja Duprez De Christian Kmiotek De Martin Kox D'Jessie Thill « ZréckWeider »

An do huet den Exekutivcomité vun der Partei op Propositioun vun der grénger Walkommissioun dës 6 Persounen zeréckbehalen:Tilly METZ (tête de liste)Meris SEHOVIC (tête de liste)Tanja DUPREZChristian KMIOTEKMartin KOXJessie THILLUm Nationalkongress de 16. Mäerz soll d'Lëscht definitiv adoptéiert ginn, da gëtt och iwwer de Walprogramm fir d'Europawalen ofgestëmmt.De 26. Mee wielt Lëtzebuerg jo seng 6 Vertrieder am Europa-Parlament.

Déi vum Exekutivcomité designéiert Kandidaten

51 ansLuxembourgDéputée européennePrésidente de Multiple Sclérose Lëtzebuerg27 ansManternachPorte-parole déi jonk gréngConseiller politiquePolitologue23 ansWilwerdange / TroisviergesÉtudiante en Sciences politiquesMembre du Comité déi jonk gréng59 ansJunglinsterÉducateur graduéChargé de Cours LTPES MerschConseiller communalPrésident du parti déi gréng71 ansEsch-sur-AlzetteChirurgien e.r.ÉchevinPrésident de Escher KulturlafMissions humanitaires au Vietnam et Laos23 ansBereldange / WalferdangeMaster en Physique, environnement et procédésConseillère communaleMembre du Comité exécutif déi gréngMembre du Comité déi jonk gréngAltersduerchschnëtt: 42,3 Joer