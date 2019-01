Dat Accident war am Februar 2016 beim „Centre de formation pour conducteurs“ zu Colmer-Bierg geschitt, wéi eng Marquise eng Stee ëmgehäit hat.

Wéinst engem méi uergen Aarbechtsaccident goufen um Donneschdeg de Moien um Stater Geriicht de Gerant vun enger Baufirma zu enger Geldstrof vun 1.000 € an d'Societéit zu enger vu 1.500 € veruerteelt.



En Aarbechter, deen dorop stoung, war bal 7m an d'Déift gefall a schwéier blesséiert ginn.



D'Assurance-accident krut iwwerdeems kee Schuedenersatz zougesprach. Dobäi hat si däers am Prozess ronn 268.500 € gefrot.