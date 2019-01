Wéi d'Police mellt, koum et géint 3.30 Auer an der Nuecht op e Mëttwoch zu engem Abroch an e Firmegebai an der Rue des Joncs um Houwald.

© RTL Archivbild

Kuerz nom Abroch gouf no de 4 Täter gesicht. Si haten am Firmegebai Fotomaterial geklaut a waren no der Dot an Direktioun Zuchgleise geflücht.Een Täter konnt d'Police hannert engem Haus an der Géigend vu Fenteng afänken. Kuerz Zäit drop goufen och déi 3 aner Brigangen an der Géigend vu Fenteng gepëtzt.Wéi d'Police präziséiert, hunn d'Profiller an hiert Gezei mat de Biller vun der Iwwerwaachungskamera iwwerteneegestëmmt. Op Uerder vum Parquet koume si virun den Untersuchungsriichter.