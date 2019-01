© RTL-Archiv

Deemno bleift et fir si beim Uerteel aus zweeter Instanz.



Am Februar zejoert hat d'Cour d'appel fir déi 3 Haaptleit Prisongsstrofe vun tëscht 8 Joer, dovun 3 mat Sursis, an 12 Joer gesprach. Dobäi koume Geldstrofe vun zweemol 10.000 an eemol 2.500 €. De Volet vum Haaptmann a Proprietär vum Haus zu Waasserbëlleg kënnt eréischt am September op der Cour de Cassation drun.



Déi am Ganzen 21 Ugekloten haten zu Waasserbëlleg an am Garer Quartier an der Stad Droge verkaf. Am Oktober 2015 war dësen Drogereseau opgeflunn.