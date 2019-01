Dat, wat d’CSV den Ament am Gaange wier ze maachen, an zwar vun engem groussen Defizit ze schwätzen, wier geschäftsschiedegend, esou de Claude Strasser.



Esou koum et dann och, datt de Post-Direkter, de Wirtschaftsminister Etienne Schneider an de Laurent Mosar vun der CSV net nëmmen wärend der Reunioun, mee och no dëser, virun de Mikroen vun der Press uneneegerode sinn.



Am Dossier schéngen et kloer Interpretatiounsdivergenzen ze ginn. D’CSV berifft sech an hirer Justifikatioun just op d’Comptabilitéitsbicher. Wat hei dra stéing, hätt een ze gesi kritt, an deemno seng Conclusiounen gezunn, datt ronn 71 Milliounen Euro an de Sand gesat goufen. Aneschters gesinn dat de Post Direkter an de Wirtschaftsminister, déi allebéid betount hunn, et misst een och d’Infrastruktur an d’Zuel vun de Clienten berücksichtegen.

De Post-Direkter schwätzt dann och vu kengem Echec am Bezuch op d’Investitiounen an Join, wou d’Post mëttlerweil Propriétaire ass.