D'Logementsministesch huet betount, datt 500.000 Euro nach konnten a Pole blockéiert ginn an esou net verluer sinn.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© RTL (Archiv)

D'Logementsministesch Sam Tanson huet en Donneschdeg de Moien op déi Fraude, op déi falsch Iwwerweisunge beim Fonds du Logement, reagéiert. Si konnt den Deputéierten an der zoustänneger Chamberkommissioun keng Detailer ginn. Eng Plainte gouf jo deposéiert. Intern gëtt gekuckt, wat schif gelaf ass a wat ka verbessert ginn. Éischt Ännerunge wären och scho gemaach ginn. De Verwaltungsrot vum Fong war en Donneschdeg de Moien och beieneen.

D'Ministesch konnt awer och annoncéieren, datt den zweete Virement vun iwwer 500.000 Euro, deen elo am Januar gemaach gouf, a Polen konnt blockéiert ginn. Den 1. Virement iwwer 300.000 Euro ass schonns am November gemaach ginn.

Déi iwwer 500.000 Euro sinn also net verluer, sou d'Sam Tanson, si sinn nach op der Bank an et misst een elo kucke fir se zréckzekréien.

D'Logementsministesch huet och betount, datt déi Baufirma, déi d'Suen u sech sollt kréien, natierlech hir Rechnunge bezuelt kritt.