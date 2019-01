© Eric Steichen / RTL Télé Lëtzebuerg

QP Drénkwaasserreserven zu Lëtzebuerg / Rep. C. Kollwelter



Obschonn d'Awunnerzuel zu Lëtzebuerg an de leschten Jore massiv geklommen ass, hat dëst keen Afloss op de Pro-Kapp-Verbrauch vum Waasser, erkläert d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg an hirer Äntwert. Am Géigendeel souguer: de Pro-Kapp-Verbrauch, deen dem ganze Verbrauch inklusiv Industrie a Frontaliere gedeelt duerch d'Awunnerzuel entsprécht, ass tëscht 2005 an 2015 souguer erofgaangen. Nämlech ëm ronn 30 Liter pro Awunner pro Dag. D'Carole Dieschbourg erkläert dee Réckgang ënnert anerem duerch d'Aféiere vum käschtendeckende Waasserpräis an awer och méi waasserspuerenden Armaturen a Maschinne fir de Stot.Wat d'Opdeelung vun de Reserven ugeet erënnert d'Ëmweltministesch an hirer Äntwert op d'parlamentaresch Fro vum Jeff Engelen drun, datt hei am Land ronn 50% vum Drénkwaasser aus dem Grondwaasser an déi aner 50% aus dem Stauséi gewonne ginn.Fir de Spëtzeverbrauch wärend de waarme Summerdeeg kënnen ofzedecken, verweist d'Carole Dieschbourg op d'Noutbuerunge vun der Sebes, déi jo och eng zousätzlech Anlag zu Eschduerf krit an déi 2021 a Betrib geholl soll ginn. Vun deem Moment u klëmmt dann och d'Produktiounskapassitéit vum Drénkwaasser.Wéi een Impakt de Klimawandel a méiglech Phase vun Dréchent op d'Disponibilitéit vun de Ressourcë wäert hunn, ass der Ëmweltministesch no schwéier, viraus ze soen. Si mécht allerdéngs den Appell, fir esou Noutfäll elo scho Moossnamen ze ergräifen: d'Spuerpotential misst erhéicht ginn, d'Leit misste verstäerkt sensibiliséiert ginn, d'misst no zousätzleche Ressourcë gesicht ginn an d'Ressourcen, déi mer hunn, misste protegéiert ginn. Zanter 2013 si ronn 90% vun den Drénkwaasserressourcen duerch Reglementer geschützt ginn oder se sinn an der Prozedur, fir protegéiert ze ginn.