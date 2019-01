En Donneschdeg am Nomëtteg gouf et e gréisseren, awer kuerzen Asaz vu Police a Pompjeeën an der Avenue Kennedy.

Gasen aus Pellets hunn en Donneschdeg fir vill Opreegung gesuergt - hei en Illustratiounsbild.

Kuerz no 16 Auer gouf et eng Verpuffung vu Gasen aus Pettes an enger Verbrennungsanlag bei der Coque.D'Avenue Kennedy war kuerz fir den Trafic a béid Richtunge gespaart ginn, dat war awer net fir laang.Op der Plaz waren den Asazzenter aus der Stad, eng Ambulanz an d'Police.Blesséiert gouf bei deem Virfall keen, esou de CGDIS.