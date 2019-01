Um Wuermer-Bierg hat et en Donenschdeg den Owend kuerz no 22 Auer an engem Haus, dat eidel steet, eng staark Dampentwécklung ginn.

© CISGM

Noperen haten d'Pompjeeën alarméiert. D'Feier war um Rez-de-chaussée vum Haus, dat soll ofgerappt ginn, ausgebrach. D'Pompjeeën haten d'Flame séier ënner Kontroll.



D'Feier war wahrscheinlech am Nomëtteg vun Aarbechter ugefaangen an dunn onkontrolléiert ausbrenne gelooss ginn. D'Flamen hate virun engem oppene Kamäin op eng Dunn iwwergegraff, déi doropshin a Brand geroden ass. Et ass kengem eppes geschitt.



Am Asaz waren d'Pompjeeë vu Gréiwemaacher-Mäertert mat am ganzen 10 Mann. Ënnerstëtzung kruten si vum Corps vu Wuermer.