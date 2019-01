En Donneschdeg goufen zu Suessem an der Rue de la Fontaine Gëftköder a Form vu Gehacktes ausgeluecht.

Dëst krute mer per Feedback vun engem Mann eragemellt, deem säin Hond vum Gëftköder gefriess hat an elo beim engem Veterinär behandelt gëtt.De Mann huet d'Fleesch opgeraf, wëll awer virun eventuellen anere Köderen an där Géigend warnen.