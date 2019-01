De Marché vun de Green Bonds wiisst (25.01.2019) D'Studentin Anastasia Melachrinos huet op enger Konferenz de Leit d'Green Bonds méi no bruecht. Ëmmer méi Akteuren investéieren an déi Form vu Wäertpabeieren.

D'Haaptmotivatioun, fir an esou Pabeieren z'investéieren, sinn Zënsen, déi den Investisseur dofir kritt. D'Kapital, dat vun de Green Bonds zesummekënnt, gëtt virun allem an nohalteg oder sozial Projeten investéiert. Lëtzebuerg ass e Pionéier, wat Green Bonds ugeet. 2007 gouf déi éischt Gréng Obligatioun vun der Europäescher Investitiounsbank op der Lëtzebuerger Bourse cotéiert. De Marché gëtt net nëmme méi grouss, ma och méi diversifiéiert.2013 sinn éischt privat Acteuren op de Marché komm, ewéi Apple. 2017 sinn och Länner op den Zuch vun den Green Bonds gesprongen, ewéi de franséische Staat, dee mat 7 Milliarden Euro déi bis ewell héchste staatlech gréng Obligatioun finanzéiert huet. Investéiert gouf a Projete fir ekologesch an energetesch Transitioun. Fir datt d'Green Bonds an Zukunft der Ekonomie eppes bréngen, missten d'Standarden eropgesat an harmoniséiert ginn, esou d'Initiativ fir Alternativ Finanzéierung "etika".D'Lëtzebuerger Regierung huet virun Kuerzem eng Konventioun iwwer e puer Joer mat LuxFlag ënnerschriwwen, enger Agence fir nohalteg Finanzproduiten, fir sech an Zukunft mat nohalteger Finanzéierung op europäeschem Niveau ze positionéieren.Dat 21 Joer aalt Anastasia Melachrinos studéiert Ekonomie zu Paräis. Mat hirem Buch "L'Eco en 40 Schémas" wëll si de Leit d'Wirtschaft mat Hëllef vun Infografie méi no bréngen. Si intresséiert sech virun allem fir d'Finanzwirtschaft an d'Innovatiounen an der Finanztechnologie.