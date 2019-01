Gewëss Journaliste wären dacks schonn iwwer eng Perquisitioun informéiert, déi mol nach net ofgeschloss wär, an hie kéint dozou net nëmmen Indicë liwweren, mä och konkret Dossieren, Nimm an Auerzäiten: Dat äntwert de Roy Reding der Procureure générale um Freideg an engem Bréif am Zesummenhank mat der Affär ëm de Fussball-Nationalspiller Dan Da Mota; dee Bréif huet den Deputéierten och un RTL geschéckt, sou wéi d'Martine Solovieff dat mat hirem Bréif gemaach hätt.



Nodeems de Roy Reding um Ufank vum Bréif schreift, hie géif vum Barreau demissionnéieren, fir sech voll a ganz sengem Mandat als Volleksvertrieder ze widmen, heescht et, dass d'Violatioun vum Secret de l'instruction an engem „besonnesch gravë Fall“ dozou gefouert hätt, dass Reportere virun der Dier vun enger bekannter Perséinlechkeet gewaart hätten, wéi bei där eng Perquisitioun am Gaange war.



An engem anere Fall wär eng Persoun vun der Press ugeruff a gefrot ginn, wéi si zu engem Uerteel vun der Chambre du Conseil stéing, vun där déi Persoun nach näischt gewosst hätt. D'Martine Solovieff hätt sech an hirem Schreiwes perséinlech dozou engagéiert, strof- an disziplinarrechtlech géint Leit virzegoen, déi dat Untersuchungsgeheimnis violéieren. Dat wär genee dat, wat d'Bierger vun der Justiz verlaange kéinten, dass och si d'Gesetzer anhält!



Donieft sollt sech d'Press verbidden, Kompliz vu Strofdoten ze ginn: Genee dat géif awer geschéien, wann e Secret de l'instruction violéiert gëtt. Dat wär eng Fro vun Ethik, an hie wär dovun iwwerzeegt, dass d'Press an Zukunft op Publicatioune verzicht, déi d'Untersuchungsgeheimnis violéieren an d'Présomption d'innocence zu enger Farce gi loossen, schreift den Deputéierten nach.