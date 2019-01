Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Déi lescht Woch stoungen d'Persounen am Mëttelpunkt, elo hunn d'Finanzservicer dominéiert.

De Conseil huet um Enn e Pak mat Mesuren ugeholl, déi de Finanzminister Pierre Gramegna e Freideg am Nomëtten op Demande vun der CSV an der parlamentarescher Budgets- a Finanzkommissioun virgestallt huet.

Dee Pak besteet aus 3 Punkten:

Fir d'éischt gëtt den europäesche Pass fir Finanzservicer ëm 21 Méint bis Enn 2020 verlängert. Dat bedeit, datt d'Operateuren hir Servicer nach ëmmer vun England aus kënnen ubidden, sou wéi wa Groussbritannien nach ëmmer an der EU wier.

Den zweete Punkt sinn déi sougenannten Grandfathering Rights, dat wëll heeschen, datt Kontrakter, déi lafen, och weider lafen an net duerch en eventuellen No Deal abrupt ofgebrach ginn.



Drëttens sollen d'Paiementservicer an d'Clearinghaiser a Groussbritannien unerkannt ginn.

D'CSV huet um Enn vun der Commissioun zwar bedauert, datt déi Mesuren eréischt elo kommen, ma si géifen awer an déi richteg Richtung goen, esou de chrëschtlech-sozialen Deputéierten Laurent Mosar.