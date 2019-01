© RTL Archivbild

Tëscht 22.45 an 3 Auer hat sech d'Police zu Housen op der RN7, zu Angelduerf op der Ettelbrécker Strooss an zu Ettelbréck, och op der RN7, positionéiert an huet d'Automobiliste blose gedoen. Vun den 370 Chauffere goufen der 9 positiv getest. Ee Permis gouf agezunn.E Freideg den Owend tëscht 20 an 21 Auer stoung d'Police och nach zu Biissen op der RN22. Do goufe 97 Chaufferen op Alkohol getest, vun deenen der 2 gedronk haten an e Protokoll kruten.Bei der Alkoholkontroll zu Schëndels um CR101, tëscht 21.30 an 22.30 Auer goufen 101 Automobilisten ugehal. Do hat keen eppes gedronk.