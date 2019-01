Op der Plëss waren et fir d'Festivitéite vum chineseschen Neijooschdag eng ganz Rei Stänn fir de China-Begeeschterte vu Kalligraphie bis bei Iessen.

Eng Danztrupp vu Paräis war fir den Danz vun engem Draach an engem Léif an der Stad um Samschdeg am Nomëtteg responsabel.