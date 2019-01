© Andy Brücker

E Sonndeg am Laf vum Nomëtteg huet et am Éislek ugefaangen ze schneien - dat awer virun allem op de Koppen. An den Däller ass just Schnéireen erofkomm.Trotzdeem ass mat weiderem Schnéi ze rechnen an zwar vum Sonndeg den Owend un an dann de ganze Méindeg iwwer a souguer nach eran an d'Nuecht op en Dënschdeg kann et schneien.Meteolux rechent mat 6 bis 8 cm am Norden, op den Éisleker Koppe souguer 7 bis 10 cm. Am Süden dierften et am Cumul awer net méi wéi 1 bis 4 cm ginn.Déi weider Aussiichten: An der Nuecht op e Méindeg leie mer ëm déi 0 Grad. Dann zitt och nees Schnéi an d'Land. Den Dënschdeg ass et gréisstendeels dréchen bei 1-4 Grad an de Mëttwoch dann nees liichte Schnéi.

Ëlwen (536 m) -1

Stolzebuerg (234 m) 0

Niklosbierg (511 m) 0

Béiwen (327 m) 0

Ettelbréck (203 m) 1

Konsdref (356 m) 0

Ell (292 m) 0

Wolz (402 m) 0

Stengefort (300 m) 0

Bartreng (287 m) 1

Stad-Pescatore (308 m) 1

Stad-Gronn (246 m) 1

Waasserbëlleg (136 m) 1

Péiteng (366 m) 0

Beetebuerg-Obeler (306 m) 1

Schengen (160 m) 1

Miersch (215 m) 1