E Sonndeg waren eng Rei Schüler aus dem Stater Lycée des Arts et Métiers mat hirer Geschichtsproff fir eng Visite Guidée an de Musée komm.

E Sonndeg, op deem international an national un d'Affer vum Holocaust geduecht gouf, waren eng Rei Schüler aus dem Stater Lycée des Arts et Métiers mat hirer Geschichtsproff Christine Schaefers fir eng Visite Guidée an de Musée komm.Dass dat zum Beispill op engem fräien Dag geschitt, ass fir de Responsabele vum Service de la Mémoire de la Deuxième Guerre Mondiale vum Staatsministère, Daniel Bousser, schonn en Zeechen dofir, dass den 2. Weltkrich de Jonken op alle Fall net egal ass.