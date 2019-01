© RTL Archivbild

Zukunft vun der Klappjuegd / Reportage Claudia Kollwelter



"Angscht, datt et zu engem Verbuet vun der Klappjuegd kënnt, hunn ech iwwerhaapt net", dat seet de President vun der Jeeërfederatioun Georges Jacobs. D'Zukunft vun der Klappjuegd ass de Sujet vun enger parlamentarescher Fro vum Marc Goergen vun de Piraten un déi gréng Ëmweltministesch Carole Dieschbourg, déi erkläert huet, datt d'Praxis vun de Klappjuegten ënnert d'Lupp geholl soll ginn.

901 ugemellte Klappjuegte gouf et zejoert, 2015 waren et der ronn 700. Ma och wann d'Unzuel u Klappjuegten an de leschte Jore geklommen ass, ass dës Form vu Juegd ëmmer méi ëmstridden. Et soll eng Analys gemaach gi vun der Praxis vun der Klappjuegd. De Mike Wagner vum Ëmweltministère ënnersträicht, datt déi Analys mat den Associatiounen an de Jeeër zesumme gemaach soll ginn:



"Dat ka souwuel Saache betreffen, wéi d'Qualitéit vun der Ausbildung vun de Jeeër, d'Manéier wéi gejot gëtt. Datt ee sech nach emol schlau mécht, wat sech bewäert a wat am respektvollsten ass par Rapport zum Déier."



Et wier eng ethesch Diskussioun, déi sécherlech och am ëffentlechen Debat an der Chamber wäert opkommen:



"Eis Gesetzer spigele jo ëmmer just de Stand vun der Gesellschaft erëm, an dat ännert. Ech mengen et ass net schlecht den Exercice ze maachen, fir ze kucken, wou mer haut stinn an ob eis Gesetzer gutt sinn. Eist Juegdgesetz gëllt als dat modernst a ganz Europa. Sti mer do gutt oder mussen eventuell nach Nobesserungen kommen?"



D'Diskussioune wieren dem President vun der Jeeërfederatioun no duerch en Iertum lassgetrëppelt ginn. Ophänkert war de Virfall am November zejoert op der A7.





Wëllschwäin op der A7 (23.11.2018) D'Nordstrooss war um Freideg de Moie fir ronn 2 Stonne komplett a béid Richtungen tëscht dem Mierscherbierg a Colmer-Bierg gespaart.

Dem Georges Jacobs no géing et iwwerhaapt net stëmmen, datt d'Jeeër d'Wëllschwäin op d'Strooss gedriwwen hätten:An den Ae vum Georges Jacobs ass a bleift d'Klappjuegd déi bescht Manéier, fir d'Déierepopulatiounen ze reguléieren.Tëscht 2017 an 2018 gouf iwwregens ronn 17.000 Wëld zu Lëtzebuerg geschoss.