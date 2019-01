Et kënne nämlech Géigestänn dra sinn, déi net dohi gehéieren. Betraff sinn awer just bestëmmte Loten.

An zwar d'Sachete vun engem Kilo, déi ënnert anerem bis Enn 10/2020 gutt sinn an zu engem ganz bestëmmten Zäitpunkt produzéiert goufen.Et puer där Päck goufen ewell verkaaft, am Auchan, si sollen net méi consomméiert ginn.

Offiziell Matdeelung

Communiqué par: ministère de la SantéLes autorités de la sécurité alimentaire luxembourgeoises viennent d'être informées par les supermarchés Auchan d'un rappel de produit suite à la présence possible de particules métalliques.Le produit a été distribué au Luxembourg au sein des magasins Auchan.Il a été retiré de la vente dans les magasins concernés au Luxembourg mais une partie des stocks a été vendue. Une distribution plus large ne peut être exclue pour le moment.Voilà pourquoi les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises recommandent aux consommateurs de ne plus manger le produit suivant:Nom: McCain La Noisette 1kgMarque: McCainUnité: 1 kgNuméros de lots: Lot LZ 25102018 produit entre 16h00 et 19h00Code EAN: EAN Code 3 256 830 002 951Date de durabilité: À consommer de préférence avant fin 10/2020Seulement le produit avec la date de durabilité et le numéro de lot indiqués est concerné. Tous les autres produits ne sont pas concernés.Pour des renseignements supplémentaires, veuillez contacter:

Division de la sécurité alimentaire

Tél.: (+352) 247-75625

E-mail: secualim@ms.etat.lu

ou consulter le site: www.securite-alimentaire.lu