Et wëll een dem Carsharing an der Stad eng Chance ginn, sot de Mobilitéitsschäffen Patrick Goldschmidt um Knuedler.

Kritt de Carloh nämlech keng Kapitalerhéijung, dann dierft et ganz schwaarz fir d’Zukunft vun deem Carsharing-Projet ausgesinn. Deemno proposéiert de Schäfferot eng Finanzsprëtz vun 2,8 Milliounen Euro fir déi nächst 10 Joer. Domadder soll de Fuerpark vun aktuell 17 Autoen op 52 eropgesat ginn. An et sollen aner Quartieren mat Carloh Autoen ausgestatt ginn.

Déi Gréng am Stader Gemengerot haten eng Motion deposéiert, mat genee deene Fuerderungen. Datt d'Offer vum Carloh um Terrain vun der Stad ausgebaut gëtt a weider Promotioun gemaach gëtt, fir weider Clienten unzezéien. Virun allem déi Jonk dierft een dobäi net vergiessen.





De Moment zielt de Carloh 600 Abonnenten, 400 dovunner benotzen e regelméisseg, wat allerdéngs net duergeet. Virun allem de Weekend iwwer géifen d’Clienten op de Carsharing zeréckgräifen. Hei misst ee kucken, datt d’Leit och an der Woch d’Autoe notzen.

Ee Vott op d‘Kapitalerhéijung accordéiert gëtt, soll eréischt am Mäerz sinn.