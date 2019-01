Am ganze goufen e Méindeg am Laf vum Owend net manner wéi fënnef Persounen op eise Stroosse blesséiert.

Géint 19.30 Auer waree Chauffeur mat sengem Gefier an e Bam gerannt. Eng Persoun gouf verwonnt.Op der Areler-Strooss zugouf géint 18 Auer eng Persoun vun engem Auto ugestouss an dobäi blesséiert.Zwee Blesséierter gouf et an engem Accident géint 17.45 Auer an der. Zwee Ween haten sech ze pake krut.Ochware géint 17 Auer zwee Autoen net laanschtenee komm. Hei gouf eng Persoun verwonnt.