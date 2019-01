Feier zu Schengen a Rëmerschen Zeie gesicht wéinst méiglecher Brandstëftung am November

An der Nuecht vum 11. November 2018 hat géint 02.50 Auer eng Lagerhal zu Schengen an der Wäistrooss gebrannt. Zu Rëmerschen gouf et e Brand bei der Schoul.

Vun RTL