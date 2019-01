© Klima-Bündnis Lëtzebuerg

De Präis fir den aktiivste Gemengerot goung u Walfer. Op Plaz 2 an 3 waren et Esch-Sauer a Miersch.

Déi meeschte Kilometer pro Awunner gouf et an der Gemeng Wal, viru Waldbëlleg a Colmer-Bierg.

Déi meeschte Kilometer um Vëlo huet de Réindener Kanton virzeweisen, viru Walfer a Mamer.

Den Tour du Duerf huet als Zil déi aktiv Mobilitéit an den Uertschaften ze stäerken an esou gläichzäiteg eppes fir eist Klima an d'Gesondheet ze maachen. An deem Kader war vum 17. September bis 7. Oktober 2018 déi 5. Editioun vum Tour, bei deem een huet misse kräfteg an d'Pedallen drécken.53 Gemengen an 1 Kanton hate sech ugemellt - en neie Rekord. A mat ronn 1.000 Cyclisten an iwwer 179.800 gefueren Kilometer gouf ee weidere Rekord opgestallt.Den 28. Januar dëst Joer goufen déi Gemengen, déi am meeschte Kilometer zesummegefuer sinn vun den Organisateueren, dem Verkéiersverbond a Klima-Bündnis Lëtzebuerg, an 3 Kategorie fir hir Leeschtung ausgezeechent: