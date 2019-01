© Pierre Weimerskirch / RTL Télé Lëtzebuerg

Am Wierk zu Rodange ginn d'Tramsschinnen an Zukunft produzéiert, sou de Roland Bastian. Bei enger éischter Ausschreiwung vu Luxtram gouf British Steel zréckbehalen fir d'Schinnen ze produzéieren. Elo deemnächst ännert dat awer an et sinn da Rodanger Schinnen, iwwert déi den Tram fiert, dat vun der Stäreplaz bis op d'Gare. Fir all weideren Ausbau gëtt et nees eng nei Ausschreiwung.

Baubranche, Automobilindustrie an CO2-Zertifikater

Fir de President vun Arcelor Mittal Lëtzebuerg, Michel Wurth, huet de Stolsecteur eng grouss Zukunft an dat och zu Lëtzebuerg. D'Produktioun vu Stol bleift weltwäit op engem héije Niveau, d'Baubranche an d'Automobilindustrie bleiwen déi wichtegst Secteuren. Eng Schwieregkeet déi een hätt, besonnesch am Grand-Duché, wier dass een d'CO2-Zertifikater all opgebraucht hätt an een der elo um Marché misst akafen.

Site zu Diddeleng a Biissen

Datt de Site zu Diddeleng verkaf gouf, wier keng Entscheedung vun ArcelorMittal gewiescht, ma eng Oplag vun der Europäescher Kommissioun, esou de Roland Bastian. D'Wierk zu Diddeleng soll am 1. Trimester dëst Joer verkaf ginn.

Zu Biissen géif een elo méi enk mat der Firma Wire Solutions schaffen, déi schonn zum Grupp vun ArcelorMittal gehéieren. Fir iwwer 1'000 Clienten gi Stolproduiten produzéiert. Duerch eng méi enk Zesummenaarbecht soll d'Produktivitéit gesteigert ginn, esou de Responsabele vun der Fabrick zu Biissen.



Mat iwwer 4'000 Mataarbechter bleift ArcelorMittal eng vun de gréissten Entreprisen zu Lëtzebuerg.

