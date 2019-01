© AGE

Direkt gouf d'Waasseramt an d'Police alarméiert an d'Unité de dépollution zesumme mat de Pompjeeë vu Wanseler goufen op d'Plaz geschéckt.Den Heizungsmasutt, deen an der Bach entdeckt gouf, kënnt aus der Belsch, wou et eng Fuite an engem Privathaus un der N15 un der Belscher-Lëtzebuerger Grenz gouf. De Masutt ass an d'Kanalisatioun gelaf a vun do ass et an d'Waasser geroden.Nach direkt um Méindeg de Mëtteg goufe 5 Barragen opgeriicht, fir d'Waasser ze filteren an nees propper ze kréien. Och nach um Dënschdeg waren d'Ekippen, zesumme mat hire Kollegen aus der Wallonie, um Terrain, fir nach weider Mesuren, fir d'Pollutioun ze stoppen, opzeriichten.Den Ëmweltministère präziséiert awer nach an hirem Communiqué, datt aktuell keng Gefor fir d'Drénkwaasser besteet.

De Communique

Communiqué par: ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable / Administration de la gestion de l'eau

En date du 28 janvier 2019 à 14 h 50, le Central des secours d'urgence 112 (CSU 112) a été informé de la présence d'hydrocarbures sur le cours d'eau «Donkelserbaach» à la hauteur de Doncols. L'Administration de la gestion de l'eau et la police grand-ducale ont été informées par le CSU 112 est se sont rendues sur place. L'unité de dépollution du lac de la Haute-Sûre du Groupe d'intervention spécialisé NRBC, ainsi que le Centre d'incendie et de secours de Winseler ont été alertés de la part du CGDIS afin de réaliser les mesures urgentes.



L'origine de la pollution se situe en Belgique et est une fuite d'un réservoir de mazout de chauffage dans une maison privée le long de la N15 à la frontière belgo-luxembourgeoise avec un déversement dans une canalisation sur le territoire du Grand-Duché. Le même jour, au courant de l'après-midi, 5 barrages équipés de boudin et de cubes absorbants ont été mis en place.

Les agents de l'Administration de la gestion de l'eau, l'unité de dépollution du Lac de la Haute-Sûre, le centre de soutien logistique du CGDIS, les agents de l'Administration des ponts et chaussées, le Syndicat des eaux du barrage d'Esch-sur-Sûre (SEBES), ainsi que le département police environnementale de la Région wallonne sont encore actuellement sur place et en train de mettre en œuvre des mesures supplémentaires pour arrêter la pollution à sa source.



Vu les mesures directement mises en place à plusieurs endroits le jour de la pollution, ainsi que la distance importante jusqu'au barrage du lac de la Haute-Sûre, il n'existe pas de danger imminent pour l'eau potable.